شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «حكيم باشا» على العديد من الأحداث، حيث بدأت بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة.

وبعد ذلك علم "غراب- أحمد فهيم" ببيع المقبرة لأحدا غيره، وكان معه "واصل- رياض الخولي" ونجله "شبل- أحمد عبد الله محمود"، وقابلهم "حكيم- مصطفى شعبان" وأخبرهم بأنه هو الذي قام بشراء المقبرة، وعندما ذهب جاء من بعده "سليم- منذر رياحه"، وطلب منه "غراب- أحمد فهيم" بأن يبلغ الشرطة عن تهريب الآثار.

وفي مشهد آخر نجد القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة ووجدت الشرطة معه الآثار، لذلك تم القبض عليه.

وانتهت الحلقة على "حكيم" مصطفى شعبان وهو في القسم، وتذكر عائلته على غناء المطرب طارق الشيخ في إحدى الربعيات، وانتهت الحلقة على قرار ترحيله إلى النيابة غداً.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون في 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية في 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى في 1 صباحاً، والإعادة الثانية في 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، في 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى في 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، بطولة الفنان مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.