سفارة تركيا بالقاهرة تنظم حفل إفطار للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

استضافت السفارة التركية بالقاهرة، السبت، إفطارًا للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس.

وقدمت السفارة التركية بالقاهرة شرحا موجزا عن 9 سيدات تركن بصماتهن في التاريخ التركي خلال حفل الإفطار.

وجاء ذلك بحضور آيشن بالتشيك شن، قرينة السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، التي وجهت الدعوة للنساء والباحثات في مجال التركيات والصحفيات المصريات.

والسيدات التسع هن: زينب كامل هانم، والأميرة قدرية حسين، وأمينة فؤاد طوجاي، وشولة يوكسل شنر، وجاهدة سونكو، وصبيحة كوكجن، وخالدة أديب أديوار، وآلاف ألاطلي، وفاطمة عليا طوبوز.

وتضمن الحفل مائدة إفطار بها العديد من أطباق وحلوى متنوعة من المطبخ التركي.

وفي كلمتها في الفعالية، أعربت آيشن بالتشيك شن عن سعادتها بالالتقاء بالسيدات في مثل هذا الحدث بمناسبة الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، وخلال شهر رمضان المبارك، ودعت بالرحمة للشخصيات النسائية القيمة اللاتي تركن بصمتهن في التاريخ التركي.