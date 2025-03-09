حماس تثمن جهود مصر في وقف مخطط تهجير الفلسطينيين

ثمّن طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، جهود مصر في وقف مخطط التهجير وفي المساعدة في تدفق المساعدات، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القمة العربية كانت مهمة جدا ومخرجاتها أيضا لا سيما رفض أي محاولات للتهجير، مؤكدًا أن الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة صارت خطة عربية بعدما حظيت بتوافق وإجماع عربي في قمة القاهرة.

وأضاف أن حركة حماس وافقت على أن تتسلم لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر العمل بقطاع غزة.

وتابع: «نؤكد استعدادنا للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة»، مشيرًا إلى أن حماس أجرت لقاءات في الدوحة مع المسئولين الأمريكيين حتى انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وأكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، منذ البداية لم يكن يرغب في الوصول إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار حيث أنه مستعد للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية، مؤكدا على ضرورة إلزامه بالمضي قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

