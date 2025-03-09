انتخابات تمهيدية في هندوراس وسط انقسام سياسي وتشكيك في القيادات

يتوجه الناخبون في هندوراس اليوم الأحد لاختيار مرشحين من الأحزاب الثلاثة الرئيسية للتنافس في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر، في بلد لا يزال يعاني من الانقسام العميق والتشكيك في القيادات السياسية من اليسار واليمين، بعد فشلهم في تحسين الأمن والاقتصاد.

تأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه الرئيسة زيومارا كاسترو، أول امرأة تتولى قيادة هندوراس وزعيمة حزب ليبري اليساري، علاقة متوترة مع الولايات المتحدة.

وكانت كاسترو قد أثارت احتمال إنهاء وصول القوات الأمريكية إلى قاعدة جوية تستخدمها واشنطن للعمليات الإقليمية، كما أعلنت أنها ستنسحب من معاهدة تسليم المطلوبين التي تم بموجبها تسليم رئيسها السابق إلى الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، لكنها تراجعت لاحقا عن هذه التصريحات.

ويواجه بعض أفراد عائلة كاسترو مزاعم بشأن علاقاتهم بمهربي المخدرات.

ومن اللافت أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تجنب زيارة هندوراس خلال جولته الأولى في أمريكا الوسطى الشهر الماضي، منذ توليه منصبه.