رجال الإطفاء يحاولون احتواء حريق غابات تؤججه الرياح في لونج آيلاند بنيويورك

يواصل رجال الإطفاء في نيويورك مكافحة حريق غابات واحد على الأقل في منطقة مشجرة من لونج آيلاند اليوم الأحد، حيث حذر المسؤولون من أن الرياح الشديدة ستجعل المنطقة عرضة لمزيد من الحرائق.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ أمس السبت بعدما اندلعت أربعة حرائق منفصلة عبر مساحات واسعة من منطقة "باين بارينز" في لونج آيلاند، مما دفع السلطات إلى إغلاق طريق سريع وإخلاء قاعدة عسكرية.

وحتى صباح اليوم الأحد، تم احتواء ثلاثة من هذه الحرائق، بينما كان حريق لا يزال مشتعلا في قرية ويستهامبتون، وفقا لمايكل مارتينو، المتحدث باسم مدير مقاطعة سوفولك إد رومين.

وأضاف أن طواقم الإطفاء المحلية وكذلك الحرس الوطني الجوي عملوا طوال الليل حتى تمكنوا من احتواء نحو 80 % من الحريق.

وقالت هوشول إن هناك منازل ومصنعا للكيماويات ومستودعا تابعا لشركة أمازون معرضة للخطر وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من عمليات الإجلاء في المنطقة الواقعة شرق مدينة نيويورك.

وأضافت هوشول، لمحطة "نيوز 12" التلفزيونية في لونج آيلاند، أن "الأمر لا يزال خارج نطاق السيطرة الآن. نرى أشخاصا يتم إجلاؤهم من منطقة ويستهامبتون."

وتم نقل أحد رجال الإطفاء جوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق في الوجه.

وقال رومينفي وقت سابق، إن "أكبر مشاكلنا هي الرياح، حيث تساعد على انتشار هذا الحريق".

وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، وأعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق الطرق.