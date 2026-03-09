أمير قطر ومستشار ألمانيا يشددان على الحلول الدبلوماسية لاستقرار المنطقة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، من المستشار الألماني فريدريش ميرتس تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه في بداية الاتصال "اطمأن المستشار الألماني على الأوضاع في دولة قطر كما تم استعراض آخر المستجدات في المنطقة، في ضوء استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة قطر ودول المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما ما تشهده المنطقة من تداعيات اقتصادية تُلقي بظلالها على المستويين الإقليمي والدولي، وما ينعكس من ذلك على أمن الطاقة العالمي".

وأكد الجانبان أن المرحلة الراهنة تستوجب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يُسهم في وقف التصعيد والحفاظ على السلم والاستقرار، مشيرين إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة القاضية بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.