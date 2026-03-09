إندونيسيا تسعى لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة عبر مجلس السلام

قال الوزير الإندونيسي المنسق لشئون التمكين المجتمعي، عبد المهيمن إسكندر، إن قرار الرئيس برابوو سوبيانتو بتأمين مقعد لإندونيسيا في مجلس السلام الخاص بغزة يهدف إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين بشكل أكثر فعالية ودون انقطاع.

وأوضح إسكندر، خلال حديثه في جاكرتا، اليوم الاثنين، أن إندونيسيا ستستخدم موقعها في مجلس السلام لتعزيز الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف: "إذا واجهت غالبية مساعداتنا عقبات في طريقها إلى غزة، فعلينا إيجاد طرق أخرى لضمان وصول مساعداتنا إلى من هم بحاجة إليها بالفعل".

وأعرب إسكندر، عن ثقته بأن عضوية إندونيسيا في المجلس متعدد الأطراف ستتيح للبلاد العمل بكفاءة أكبر في غزة واستكشاف طرق أكثر فعالية لتوزيع المساعدات بخلاف عمليات الإسقاط الجوي.

ولفت إسكندر، إلى أن الرئيس برابوو أظهر التزاما قويا بدعم فلسطين من خلال الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف النشطة، بما في ذلك مشاركته في القمة الأولى لمجلس السلام في واشنطن الشهر الماضي.