رئيس هيئة قناة السويس يتابع بناء القاطرات البحرية بترسانة جنوب البحر الأحمر

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء القاطرات البحرية وسفن الصيد أعالي البحار التي يُجرى بناؤها لصالح الهيئة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في سفاجا، بمرافقة مصطفى الدجيشي، رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من قيادات الهيئة.

وتابع ربيع أعمال بناء 3 لنشات رحلات لخدمة أغراض السياحة البحرية والنيلية بمصنع "الفايبر جلاس" التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 70%، شاملة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات الداخلية والخارجية.

كما تابع أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طنا، موجها بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال بناء 6 قاطرات متماثلة بعد تسليم 4 قاطرات بالفعل للعمل بالمجرى الملاحي للقناة، ضمن بنود التعاقد على بناء 10 قاطرات بحرية.

وشدد ربيع على ضرورة مراعاة كل معايير الجودة والأمان والالتزام بشروط التعاقد خلال بناء قاطرتي التصدير اللتين يُجرى بناؤهما لصالح شركة "NERI" الإيطالية، مُعربا عن ثقته في أن تثمر الزيارة المرتقبة للشركة الإيطالية لمتابعة نسب إنجاز أعمال البناء عن تعزيز سُبل التعاون وتفعيل بند التعاقد على بناء قاطرتين إضافيتين.

وتفقد ربيع سفينة الصيد أعالي البحار "رزق 2"، والتي تُبنى ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من خلال سلسلة تضم 12 سفينة مماثلة وفقا لأعلى المعايير العالمية وأحدث تكنولوجيات الصيد.

كما تابع مستجدات أعمال التسويق الخارجي لسفن الصيد أعالي البحار من طراز "رزق"، والتي أثمرت عن عقد مباحثات حول إدارة منظومة الصيد والتشغيل للسفن بعدد من الدول المُصدرة لأسماك التونة، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى مناقشة سُبل التعاون في مجال الصيد المشترك مع أستراليا.

وأكد رئيس الهيئة أن ما تشهده شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من طفرة حقيقية في نشاط بناء الوحدات البحرية لم تكن لتتحقق في تلك الفترة الوجيزة لولا الدعم الكامل والمتابعة الدورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن متابعة نشاط بناء الوحدات البحرية ومستجدات أعمال تطوير ساحة البناء وأعمال التوسعات بالشركة بشكل دوري يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية برفع القدرة الإنتاجية للشركة والتوجيه بفتح أسواق خارجية للتصدير، ودعم إمكانيات وقدرات الشركة، والتي أثمرت عن التوجيه بتخصيص قطعة أرض إضافية بجانب الشركة لإقامة مصنع متخصص وفق أعلى المعايير العالمية لتصدير القاطرات البحرية.

من جهته، أكد مصطفى الدجيشي، رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، انتظام العمل في كل مواقع الشركة لإنهاء الأعمال الإنشائية الجارية في مناطق التوسعات وفق المخطط الزمني، بالتوازي مع استكمال أعمال بناء الوحدات البحرية المُختلفة بمصنع "مصر للقاطرات" ومصنع "الفايبر جلاس".

وأوضح الدجيشي أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير فرص عمل في مجالات مختلفة، والانفتاح على سوق صناعة الوحدات البحرية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العاملة في المجال، وتعزيز نشاط التسويق الخارجي للمنتجات لفتح أسواق خارجية للتصدير.