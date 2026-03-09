محافظ المنوفية يستعرض نسب إنجاز الخطة الاستثمارية بمراكز بركة السبع وتلا والسادات

استعرض اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، نسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن بركة السبع وتلا والسادات، موجهاً بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل وتذليل العقبات أمام المشروعات الجارية، بما يضمن سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مساء اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الثلاث، لمناقشة آليات العمل ومستوى الأداء التنفيذي ومعدلات الإنجاز بعدد من الملفات الحيوية، بحضور اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، وخالد النمر، السكرتير العام المساعد، وسامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، وياسر سالم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وصفوت معوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الهيكل التنظيمي والإداري للمراكز الثلاثة، حيث يبلغ عدد العاملين بمركز ومدينة بركة السبع 664 موظفاً ويضم 6 وحدات محلية بإجمالي 136 قرية وعزب تابعة، بينما يضم مركز ومدينة تلا 575 موظفاً و10 وحدات محلية بإجمالي 142 قرية وعزب، ويبلغ عدد العاملين بمركز ومدينة السادات 133 موظفاً ويضم 5 وحدات محلية بإجمالي 117 قرية وعزب تابعة.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث تبلغ استثمارات الخطة بمركز ومدينة بركة السبع نحو 58 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق، تحسين البيئة، تدعيم شبكات الإنارة العامة، إلى جانب تطوير الحملات الميكانيكية ورفع كفاءتها.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع تناول مناقشة معدلات الأداء بعدد من الملفات الحيوية، منها تقنين أراضي أملاك الدولة، التصالح في مخالفات البناء، منظومة المتغيرات المكانية، متابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ28، منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، جهود الإشغالات والحملات التموينية، ومتابعة حالة الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن استثمارات مركز ومدينة تلا تجاوزت 40 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية من بينها استكمال إنشاء السوق النموذجي وعمارة الإسكان الاقتصادي، إلى جانب أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع، بينما تبلغ قيمة مشروعات مركز ومدينة السادات نحو 26 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف طرق، تحسين البيئة، تطوير منظومة الإنارة، والحملة الميكانيكية.

كما استعرض المحافظ ملف الإيرادات وسبل تعظيم الموارد الذاتية للمراكز والمدن ورفع معدلات التحصيل، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل التنفيذي وسبل إيجاد حلول عملية وسريعة لها.

وأكد اللواء عمرو الغريب أن الهدف الأساسي للأجهزة التنفيذية هو تحقيق رضا المواطنين من خلال تقديم خدمات أفضل بجودة عالية وسرعة إنجاز ملموسة، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق والتنسيق الكامل بين مختلف الإدارات لضمان متابعة الأداء بدقة والتعامل الفوري مع أي معوقات.