قاد محمد عثمان الإمام، رئيس حى المعادى، حملة لإزالة المخلفات والتعديات والإشغالات بشارع الزهراء استجابة لشكاوى المواطنين الواردة إلى الحى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتكثيف حملات إعادة الانضباط للشوارع، وتقديم أفضل الخدمات لمواطنى العاصمة.

وأكد الإمام، اليوم الاثنين، رفع كل اشغالات الباعة الجائلين من شارع الزهراء وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفيين، لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى بالشارع، موجهًا باستمرار حملات المتابعة الميدانية والنظافة، وفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري بشوارع وميادين الحى.

وشدد رئيس حى المعادى على عدم التهاون مع أية مخالفات والتصدى لها على الفور، موجهًا إدارات المحال والمتابعة بالمرور على المحال التجارية للتأكد من أوراق التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.