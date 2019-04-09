موسكو: عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا عودة 1040 لاجئا إلى بلادهم خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 322 لاجئا "منهم 97 مرأة، و164 طفلاً" عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و718 لاجئا "منهم 215 مرأة، و366 طفلاً" عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 47 نازحا عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مضيفا أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي السورية من الألغام في قريتي عين ذات وتلبيسة بريف حمص، ومدينتي الجاسم، والحارة، وقريتي كفر شمس، وأنخل، بريف درعا، ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تمكنوا من إزالة الألغام على مساحة 2.8 هكتار من الأراضي السورية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.