العراق يستعد لاستضافة مؤتمر برلماني لدول الجوار حول الإرهاب والحدود

يستعد العراق لاستضافة مؤتمر برلماني لدول الجوار في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك أبرزها الإرهاب والحدود.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم الثلاثاء، عن النائبة خديجة علي التركماني، مقررة البرلمان العراقي، القول إن العشرين من الشهر الجاري سيشهد عقد "قمة برلمانية في بغداد، تضم ستة من دول الجوار هي إيران وتركيا والأردن والكويت وسوريا والسعودية، وتعقد ليوم واحد بحضور رؤساء برلمانات تلك الدول".

وأضافت: "سيتم طرح جميع المواضيع المشتركة بين تلك الدول السياسية والاقتصادية، ومناقشة تأمين الحدود والتأشيرات والجمارك وملف داعش، وكيفية حماية الحدود المشتركة لتلك الدول من هذا الخطر".