الجيش الليبي: داعش بدأ يقدم الدعم لإرهابيي طرابلس

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، آخر تطورات العملية العسكرية التي دشنها الجيش الوطني الليبي تحت عنوان «طوفان الكرامة» لتطهير العاصمة طرابلس.

وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، إن المعركة الآن ليست في أيدي المجلس الرئاسي وفايز السراج بل أصبحت في أيدي الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى بدء تنظيم داعش تقديم الدعم لإرهابيي طرابلس.

وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، أن هناك تحالفات بين حكومة الوفاق بقيادة السراج وتنظيمات إرهابية، مشددًا: «السراج سيجد نفسه خارج الدائرة السياسية وسيجني نتائج تأييده الأعمى للإرهابيين».

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية التي أسفرت عن مقتل 47 شخصًا، وإصابة 181 آخرين، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.