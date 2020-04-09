 الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يحتفلان بعيد زواجهما الـ15 في اسكتلندا - بوابة الشروق
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الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يحتفلان بعيد زواجهما الـ15 في اسكتلندا

د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 3:29 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 3:29 م


احتفل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال اليوم الخميس بعيد زواجهما الـ15 في اسكتلندا.

ومن غير المقرر تنظيم أي فعاليات عامة للاحتفال بذكرى الزواج، في ظل إجراءات الاغلاق المفروضة في بريطانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وشفاء تشارلز الأسبوع الماضي من فيروس كورونا.

وكانت كاميلا قد انهت فترة العزل الصحي الاثنين الماضي، عقب أن جرى وضع الأمير تشارلز في الحجر الصحي بعد ظهور أعراض كورونا عليه.

ونشر مقر إقامة الأمير وزوجته صورة للزوجين أمس الأربعاء في منزلهما في اسكتلندا ومعهما كلبيهما بلويل وبيث.

وكان الأمير تشارلز 71 عاما، وكاميلا 72 عاما، قد تزوجا عام 2005 عقب حالة من الجدل بشأن علاقتهما.

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