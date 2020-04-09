خبير أسترالي: كورونا سيستمر لمدة عامين واحتمالية القضاء عليه غير حقيقية

وسط تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم، وارتفاع حصيلة الإصابة به إلى المليون ونصف المليون ووفاة أكثر من 80 ألف شخص حول العالم، خرج خبير أسترالي يقول إن "مساعي الدول وجهودها لوقف تفشي الوباء لن يثمر وأن الفيروس سيستمر لمدة عامين".

وحذر بيتر كوليجنون، خبير الأمراض المعدية، والأستاذ في كلية الطب بالجامعة الوطنية الأسترالية، من أن "فيروس كورونا سيستمر في الإصابة وحصاد الأرواح لمدة عامين على الأقل وأن احتمالية القضاء عليه حاليا غير صحيحة"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه دول العالم، على رأسهم أستراليا، لاكتشاف لقاحا يعالج الوباء الذي اجتاح العالم، أشار كوليجنون إلى أنه حتى مع اكتشاف اللقاح فإنه لن يكون متاحًا بكميات كبيرة، تكفي المليون ونصف المليون مصابا حول العالم، قبل مدة من 18-24 شهرًا، مؤكدا أن البلدان التي تعمل على اللقاح ستحتاج إجراء المزيد من الاختبارات المتكررة للخروج في النهاية بعلاجا للفيروس.

وأضاف خبير الأمراض المعدية، أن الأمر سيؤدي إلى استمرار الدول لتشديد واتخاذ الإجراءات الإحترازية، التي ستطول في بعضها لمدة عامين، حتى احتواء الفيروس، فلن يسافر المواطنين إلى خارج بلادهم، ولن تعود حركة التنقل بين الدول، لمدة ستة أشهر على الأقل من الآن، في ظل محاولات الدول لاحتواء انتشار الفيروس في أراضيها.

وتأتي تصريحات الخبير الأسترالي، في وقت وصلت فيه إصابات كورونا إلى مليون ونصف حالة، وجاءت الولايات المتحدة وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين وإيران، في صدارة الدول التي سجلت إصابات بالوباء، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 81,200 حالة، وفي الصدارة، حلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لتحليلات جامعة هوبكنز الأمريكية.

وتخضع معظم دول العالم، وخاصة الدول الأكثر تضررا من أوروبا وأمريكا، لإجراءات وقائية واحترازية مشددة، كفرض الحجر المنزلي والحظر وتعليق رحلات السفر، وتأجيل الدراسة، وفرض حظر التجوال في بعض الدول.