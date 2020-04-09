 أمين التعاون الإسلامي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين التعاون الإسلامي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 4:59 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 4:59 م

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل من جانب واحد في اليمن ولمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الخميس وقابلة للتمديد، استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة.

وقال العثيمين -وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن هذا الإعلان يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، مثمنا في الوقت ذاته إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

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