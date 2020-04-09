رئيس الوزراء العراقي المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

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أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي اليوم الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد .