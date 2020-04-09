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رئيس الوزراء العراقي المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

عدنان الزرفي
عدنان الزرفي
د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:46 ص

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي اليوم الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد .

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