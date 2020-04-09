الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار باليمن

رحب الاتحاد الأوروبي -اليوم الخميس- بإعلان قيادة قوات تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل - في بيان أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية -إنه من الضروري أن توقف الأطراف المحلية المنخرطة في الصراع جميع الأعمال العدائية على الفور وتبدأ المحادثات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجاء في بيان بوريل "يشجع الاتحاد الأوروبي الأطراف على المشاركة الحقيقية والبناءة والامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب قد تقوض الهدف".

ويصر المسؤول الأوروبي على ضرورة أن يستمر تدفق السلع التجارية خاصة الأدوية، وكذلك أهمية توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق لكل المحتاجين في اليمن خاصة خلال الفترة الراهنة.

وتطرق بوريل - في بيانه - إلى تفشي فيروس كورونا في العالم، مشيراً إلى أن "الفيروس لا يعرف الحدود ولا يفرق بين الصديق والعدو فيمكن أن يكون تأثيره على دولة مزقتها الحرب لست سنوات كارثياً".

وأكد المسؤول الأوروبي - مجددا - دعم بروكسل لعمل المبعوث الأممي في اليمن وفريقه واستعدادها للمساهمة في تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.

ويخشى المجتمع الدولي من تفشي وباء كورونا في اليمن رغم أن السلطات هناك لم تعلن عن وجود إصابات حتى الآن.