الهند: الإغلاق العام ساعد في الحد من تفشي كورونا

أفادت الحكومة الهندية اليوم الخميس، بأنه كان من الممكن أن تواجه الهند 820 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بحلول الأسبوع المقبل، لولا الإغلاق الذي فرضته في أنحاء البلاد، معلنة عن نجاح أولي في مكافحة الجائحة.

وقال فيكاس سواروب، المسؤول البارز بوزارة الخارجية الهندية، إن حالة الإغلاق الجارية في الهند هي الأكبر في العالم، والتي شملت أوامر أوامر بالبقاء في المنزل لنحو 3ر1 مليار نسمة، هم سكان الهند، مشيرًا إلى أن الإغلاق ساهم في إبطاء معدل العدوى.

كما أقرت الحكومة بأن الإجراءات كان لها تأثير قاس على ملايين الفقراء، كما سيتضرر الاقتصاد الهندي بشكل كبير.

وقال سواروب: "بدون الإغلاق، كان يمكن أن نتعامل مع ما يصل إلى 820 ألف حالة كورونا بحلول 15 أبريل. وبفرض حالة الإغلاق، لدينا حاليا حوالي 6 آلاف حالة"، مستشهدا بدراسة داخلية أعدها مجلس الأبحاث الطبي الهندي الذي تديره الحكومة.

وأضاف سواروب أن مثل هذا العدد من الإصابات كان سيفوق قدرات نظام الرعاية الصحي الهندي المتعثر، مشيرا إلى أنه "كان يمكن أن نتبع سبيل إيطاليا، إذا لم نفرض حالة الإغلاق".

ويتركز فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في 78 من 718 منطقة في لهند، حيث تم تسجيل أكثر من 80% من الحالات بها.

وأشار مسؤولون بالحكومة إلى أن الهند، جنوب آسيا، قد سجلت حتى الآن 5 آلاف و685 حالة بالفيروس، بينها 169 حالة وفاة، وهي أرقام تقل بكثير عما هو مسجل في الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

ولكن خبراء في مجال الطب يقولون إن المعدل المتدني لإجراء الفحوصات ربما يعني وجود آلاف آخرين مصابين بالفيروس، ووفقا لوسائل إعلام هندية، أجرت البلاد فحوصا شملت 160 ألف شخص حتى الآن، مقارنة بأكثر من 11 مليون فحص على مستوى العالم.

كما قال سواروب إن الهند توسعت في منشآتها الطبية ولديها الآن 520 من المستشفيات المخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، مع وجود حوالي 85 ألف من أسرة العزل، 8500 منها مزودة بأجهزة رعاية فائقة.

وأقامت الهند 5570 منشآة صحية إضافية، تشمل 197 ألفا و400 سرير عزل و36 ألفا و700 سرير آخر للعناية المركزة.

وحددت السلطات الهندية اليوم الخميس عشرات الأحياء والمباني السكنية حيث يتفشى الفيروس، في العاصمة نيودلهي، وأوتار براديش وماديا براديش، وأغلقتها، في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس.

من ناحية أخرى، جعلت مدن مثل دلهي ومومباي وتشانديجار، بالاضافة إلى ولايات مثل ناجالاند وأوديشا، أقنعة الوجه إلزامية على الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم.

وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أنه قد يتم رفع حالة الإغلاق تماما يوم 15 أبريل الجاري، ومن المقرر عقد اجتماع مهم مطلع الأسبوع المقبل، حيث ينتظر الإعلان عن قرار مهم بعده.