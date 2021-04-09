افتتاح 10 مساجد في كفر الشيخ بتكلفة 18 مليون جنيه بالجهود الذاتية

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بالمحافظة، 10 مساجد بتكلفة حوالي 18 مليون جنيه، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب.



وتناول خطباء المساجد موضوع الخطبة الموحدة عن استعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بقلوب مخلصة تجمع بين الأمل والرجاء في عفو الله وكرمه ومغفرته.



وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 10 مساجد منها، 8 مساجد إحلال وتجديد ومسجدين صيانة وترميم بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير م الأهالي.



وأضاف يونس، أنه م افتتاح مسجد فودة سلطان بقرية ابشان بمركز بيلا، مقام على مساحة 350 مترا بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، ومسجد النور بقرية زهران مقام على مساحة 380 مترا بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه، ومسجد التقوى بقرية الحماد بلطيم مقام على مساحة 337 مترا بتكلفة مليون و658 ألف جنيه ومسجد الشرفاء 64 الخاشعة بالحامول على مساحة 1096مترا بتكلفة 5 ملايين و480 ألف جنيه، ومسجد محمد غازي بقرية 36 المنصور بالحامول على مساحة270 متر، بتكلفة مليون و350 ألف جنيه، ومسجد المصطفى بقرية 4 الطرفاية بمركز الحامول على مساحة 360 متراً بتكلفة مليون و 800 ألف جنيه، ومسجد راشد المزين بسيدي سالم على مساحة 350 مترا بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، ومسجد الكبير بابو خشبه على مساحة400 مترا بتكلفة 2 مليون جنيه، ومسجد أبو العزايم بقرية ابو العزايم بمركز سيدي سالم على مساحة 375 مترا على مساحة 375 مترا بتكلفة 937 الف و500 جنيه، ومسجد العيسوي بقرية المناوفة بالحامول على مساحة 406 أمتار بتكلفة مليون و150 ألف جنيه.