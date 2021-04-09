وزير الزراعة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم لجنوب السودان

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير اهتمام القيادة السياسية في مصر بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء بجنوب السودان، وبحث تعميق التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور رياك ماشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم الجمعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفد المرافق له والذي يزور جنوب السودان حاليا، بحضور السفير المصري لدى جوبا الدكتور محمد قدح.

ونقل ‏القصير تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس جمهورية جنوب السودان والحكومة والشعب بجنوب السودان، وعرض ما تم خلال الزيارة ولقاءات أعضاء الوفد الفني بنظرائهم من جمهورية جنوب السودان وما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين من نتائج وتقديم منح تدريبية في كل أنشطة الزراعة للأشقاء من جنوب السودان.

وأشار وزير الزراعة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعطاء عدد من المنح للطلاب للدراسة في كليات الزراعة والطب البيطري والأسماك المصرية، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبناء القدرات في مجال البحث العلمي الزراعي والميكنة الزراعية والري الحديث.

وأكد أهمية التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الدعم الفني في خطة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان.

وعقب اللقاء، عقد القصير موتمرا صحفيا أعرب خلاله عن سعادته بلقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية بجنوب السودان، واستعرض ما تم من مناقشات ونتائج المباحثات وأوجه التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة يقوم حاليا بزيارة إلى جنوب السودان على رأس وفد من قيادات الوزارة لاستكمال مباحثات التعاون الزراعي بين البلدين، والتي كانت قد بدأت في القاهرة نوفمبر الماضي.