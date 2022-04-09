بوريل يطالب دول الاتحاد الأوروبي بتعزيز إمداداتها من السلاح لأوكرانيا

طالب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دول التكتل بتعزيز توريداتها من السلاح إلى أوكرانيا نظرا للهجوم الروسي المتوقع في شرق أوكرانيا.



وفي أعقاب زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، قال بوريل لصحفيين أثناء عودته إلى بولندا اليوم السبت:" ركزوا على توريدات السلاح".



وأضاف بوريل: "العقوبات مهمة لكن العقوبات لن تحل مشكلة المعركة في الدونباس" معربا عن اعتقاده بأن من الواضح أن " الحرب ستتحدد في المعركة على إقليم الدونباس".



يذكر أن مصطلح الدونباس وهو اختصار لحوض الفحم الحجري في دونيتس بشرق أوكرانيا وهو مرادف جزئي لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك التي يدعي انفصاليون موالون لروسيا أحقيتهم بهما.



كان بوريل قام برفقة رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف أمس الجمعة والتقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددا من ممثلي الحكومة الأوكرانية، كما زار بوريل وفون دير لاين بلدة بوتشا التي تجري فيها تحقيقات حالية تتعلق بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بحق مدنيين.



ويجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين مشاورات حول دعم أوكرانيا، كما سيبحث الوزراء فرض قيود جديدة على استيراد الطاقة من روسيا، وقال بوريل:" الكل يسألني متى ستوقف الغاز. لكن هذا ليس هو القضية الرئيسية فيما يتعلق بالحرب".



وأضاف بوريل: "حتى إذا تم التوقف من الغد عن شراء الغاز، فإن روسيا ستواصل القتال"، وقال إنه يبدو أن روسيا سيكون لديها احتياطات نقدية كافية لمواصلة الحرب لفترة من الزمن، وشدد بوريل على أن القضية الرئيسية لهذا السبب هي قضية توريدات الأسلحة " متى وكيف وماذا سيتم توريده" .