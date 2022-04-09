أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم السبت، استقالة وزير الدفاع النرويجي أود روجر إينوكسن بعد الكشف عن علاقة غرامية استمرت سنوات مع امرأة أصغر منه بكثير.

وقال إينوكسن لوكالة الأنباء النرويجية "NTB" في وقت سابق اليوم "لقد اتخذت العديد من الخيارات والقرارات السيئة، وسأقدم اعتذارا صريحا عن حقيقة أن أفعالي جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للآخرين".

وبدأ إينوكسن العلاقة في عام 2005 عندما كانت شريكته لا تزال طالبة في المدرسة الثانوية وكانت تبلغ من العمر 18 عاما، وفقا لصحيفة "في جي" اليومية.

وكانت قد ذهبت في رحلة مدرسية مع فصلها إلى البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو والتقت بالسياسي في حزب الوسط، الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 50 عامًا.

وكتبت "في جي" أنه بعد الرحلة المدرسية بدأت الفتاة مع إنوكسن علاقة والتي تحولت إلى علاقة جنسية وثيقة جدا.

وقال رئيس الوزراء جوناس جار ستور في مؤتمر صحفي أكد فيه أنه قبل استقالة إينوكسن "إنه قرار ضروري بعد ما ظهر في هذا الشأن".

ووصفت السيدة، التي هي الآن في الثلاثينيات من عمرها، للصحيفة علاقتها مع السياسية قائلة إنها شعرت بالذهول من إينوكسن بسبب اهتمامها بالسياسة وأنه "استغل سلطته ومنصبه للحصول على ما يريد".

ووفقًا للسيدة، فقد التقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر عام 2006 و 2007 عندما كان وزيرا للطاقة، وكانت بعض اللقاءات تنطوي على "أفعال جنسية".

بينما أكد إينوكسن للصحيفة أنها زارته في مكتبه وقال إنه ربما كان هناك بعض الحديث عن طبيعة بذيئة، إلا أنه نفى وجود أي جانب مادي.

وبدلاً من ذلك ادعى أنهما لم يصبحا حميمين إلا بعد أن ترك الحكومة في عام 2007 ، وشدد على أن العلاقة لم تحدث "أثناء وجوده في موقع قوة عليها".

وقال رئيس الوزراء ستور للصحفيين إن إينوكسن لم يطلعه على هذه القضية قبل تعيينه وزيرا للدفاع بعد الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي، مضيفا أن المعلومات كانت ستؤدي إلى "نتيجة مختلفة".

وأضاف ستور أنه يتمنى العثور على وزير دفاع جديد في أسرع وقت ممكن.