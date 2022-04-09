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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنها عثرت على 132 جثة لمواطنين أوكرانيين، وعليها آثار تعذيب.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها إن نصف منطقة ماكاريف في العاصمة كييف تعرضت للتدمير.

في سياق متصل، أعلنت نائبة رئيسة الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، السبت، الاتفاق على فتح عشرة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من عدة مدن شرقي البلاد.

ونقلت وكالات أنباء عن المسؤولة الأوكرانية قولها إنّ الممرات الإنسانية ستُفتح اليوم السبت، وستسمح للمواطنين بمغادرة عدة مدن في أقاليم دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا.

وأضافت أنّ الموجودين في مدن ماريوبول وإنرهودار وتوكماك وبرديانسك ومليتوبول سيتم إجلاؤهم إلى مدينة زاباروجيا، فيما سيتمكن المتواجدون في مدن سفرودونتسك وليسيتشانسك وبوباسنا، وجيرسكي، وروبيجني من الذهاب إلى مدينة باخموت.