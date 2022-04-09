شاركت عشرات النساء في وقفة احتجاجية صامتة أقيمت في حديقة واشنطن سكوير بارك في نيويورك، كخطوة تهدف إلى إظهار الدعم للنساء والأطفال الذين يعانون جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وظهرت سيدات، وهن يرتدين علم أوكرانيا، وقد علت الورود رؤوسهن؛ تضامنًا مع ضحايا الحرب المستمرة حتى الآن.

إنسانيًّا أيضًا، أعلنت نائبة رئيسة الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، السبت، الاتفاق على فتح عشرة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من عدة مدن شرقي البلاد.

ونقلت وكالات أنباء عن المسؤولة الأوكرانية قولها إنّ الممرات الإنسانية ستُفتح اليوم السبت، وستسمح للمواطنين بمغادرة عدة مدن في أقاليم دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا.

وأضافت أنّ الموجودين في مدن ماريوبول وإنرهودار وتوكماك وبرديانسك ومليتوبول سيتم إجلاؤهم إلى مدينة زاباروجيا، فيما سيتمكن المتواجدون في مدن سفرودونتسك وليسيتشانسك وبوباسنا، وجيرسكي، وروبيجني من الذهاب إلى مدينة باخموت.