رئيس مجلس الدوما الروسي ينتقد تصريحات بوريل بشأن الحل العسكري للنزاع في أوكرانيا

ندد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بتصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل التي أعرب فيها عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا، حسبما أفادت قناة (أرتي) بالعربي الروسية اليوم السبت.

وقال فولودين:"إنه بعد الإفصاح عن الرغبة في استمرار القتال والعنف في أوكرانيا، يجب أن يترك بوريل، منصبه.. يجب على دول الاتحاد الأوروبي عزله على الفور... واجبه هو السعي لحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية، لا تأجيجها".

وأضاف فولودين: "كان واضحا للجميع في البداية ما هو الدور الذي أسندته واشنطن وبروكسل لأوكرانيا، واليوم أعلن الغرب صراحة عن هدفه وما الذي كانوا يفعلونه منذ سنوات بتزويد أوكرانيا بالأسلحة ودعم الأيديولوجية النازية. مبدأ استمرار الحرب حتى آخر أوكراني، أصبح منهجا رسميا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

و جاء تعليق فولودين ردا على تصريحات بوريل في أعقاب زيارته لكييف، حيث أعرب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا، وقال: "هذه الحرب يجب أن تحسم في ساحة المعركة".