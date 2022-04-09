الإسماعيلي يخوض وديتين بعد تأجيل مباراة المصري

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أشرف عبدالكريم، إجراءات الاتفاق مع فريق منتخب السويس على تنظيم مباراة ودية بين الفريقين غدًا الأحد، ضمن برنامج الإستعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن يتم الاتفاق على ودية أخري يوم 13 أبريل الجاري بعد قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية بتأجيل ديربي القنال بين الإسماعيلي والمصري نظرًا لارتباط الأخير بالمشاركات القارية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تأتي الوديتان استكمالا لسلسلة التجارب التحضيرية التي تم إقامتها مؤخرًا قبل عودة الدوري.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الوديات للوقوف على مدي استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في اللقاءات الرسمية فضلًا عن الاستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

يُذكر أن الإسماعيلي يعاني من النتائج السلبية هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 17 غيرها.