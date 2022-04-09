مباحثات في كييف بين زيلينسكي والمستشار النمساوي تتناول تشديد العقوبات على روسيا

وصل المستشار النمساوي كارل نيهامر، إلى كييف اليوم السبت لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ووصف زيلينسكي، على قناته في تطبيق "تليجرام"، زيارة نيهامر بأنها خطوة مهمة للتعبير عن التضامن مع الشعب الأوكراني، مشيدًا بدعم فيينا لكييف في ظل الحرب الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي أثناء مؤتمر صحفي، إنه بحث مع المستشار النمساوي تشديد العقوبات ضد روسيا ودعم الحظر على تصدير الطاقة والنفط، بالإضافة إلى إمكانية انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

ودعا زيلينسكي، المجتمع الدولي إلى فعل كل ما يمكن من أجل وقف هذه الحرب، مثمنا دعم النمسا في هذا الشأن.

ووصل نيهامر إلى كييف بعد يوم من استقبال زيلينسكي هناك كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر.