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الإمارات: أسواق أبوظبي خالية من منتجات الشوكولاتة المشتبه بها في أوروبا

(د ب أ)
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 6:19 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 6:19 م
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية  في الإمارات أن أسواق إمارة أبوظبي خالية تماماً من منتجات شوكولاتة "كيندر" المشتبه في ارتباطها بحالات تسمم غذائي في عدد من الدول الأوروبية بسبب بكتيريا السالمونيلا.

وقالت الهئية ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم السبت إنه "فور استلامها إخطاراً من النظام الأوروبي للإنذار السريع بالسحب الاحترازي لبعض دفعات أحد منتجات "كيندر" المشتبه بها، قام مفتشو الهيئة بإجراء عمليات التحقق الميداني لأسواق الإمارة ، للتأكد من وجود الدفعات التي تم تحديدها في الإخطار من عدمه".

وبينت أنه تم التنسيق مع الموردين والمنشآت الغذائية والتواصل مع الوكيل المحلي لشركة فريرو في الدولة المنتجة لهذا النوع من الشوكولاتة والذي أكد أن المنتجات المتواجدة حالياً في إمارة أبوظبي من الدفعات الآمنة وليست من ضمن المنتجات المخطر عنها.

كما عملت الهيئة على مراجعة شحنات منتجات "الكيندر" الداخلة عبر منافذ إمارة أبوظبي حيث تم التأكد من أنها ليست من المنتجات المشتبه بها، علماً بأن الشركة المنتجة لهذا النوع من الشوكولاتة قامت بسحب المنتجات في الدول الأوروبية احترازيا.

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