جونسون يصل إلى العاصمة الأوكرانية

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت والتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك حسبما أعلن كل من الجانب البريطاني والأوكراني.



وكتب نائب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، اندريه زيبياه، على فيسبوك اليوم:" بدأ للتو اجتماع منفرد مع الرئيس زيلينسكي"، ونشر صورة توضح جلوس جونسون وزيلينسكي إلى طاولة متواجهين.



كان زيلينسكي قد استقبل المستشار النمساوي كارل نيهامر في كييف في وقت سابق من اليوم.



من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن " رئيس الوزراء سافر إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس زيلينسكي شخصيا كعلامة على التضامن مع الشعب الأوكراني"، وأضاف أن الجانبين يعتزمان بحث الدعم طويل المدى المقدم من بريطانيا لأوكرانيا.



وأوضح المتحدث أن جونسون يعتزم عرض حزمة مساعدات مالية وعسكرية جديدة لأوكرانيا.



وكان جونسون أعلن أمس الجمعة خلال زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه إرسال أسلحة أخرى إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون يورو)، ومن بين هذه الأسلحة صواريخ أرض جو طراز "ستارستريك".



وفي سياق متصل، نشرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على تويتر صورة لاجتماع جونسون وزيلينسكي.



ووصف زيلينسكي بريطانيا بأنها "رائدة في الدعم الدفاعي لأوكرانيا".



كانت روسيا شنت هجوما قبل أكثر من ستة أسابيع على جارتها أوكرانيا التي تلقت دعما بتوريدات الأسلحة من الغرب ولاسيما من بريطانيا حيث قدمت لها أسلحة مضادة للدبابات، لكن القيادة الأوكرانية لا تزال مهتمة بالحصول على تقنيات ثقيلة مثل أنظمة الدفاع الجوي بالدرجة الأولى.



كان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قام برفقة رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف أمس والتقيا زيلينسكي وعددا من ممثلي الحكومة الأوكرانية، كما زار بوريل وفون دير لاين بلدة بوتشا التي تجري فيها تحقيقات حالية تتعلق بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بحق مدنيين.