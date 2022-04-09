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توقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ردًا حاسمًا من المجتمع الدولي بعد هجوم على محطة للقطارات خلف أكثر من 50 قتيلًا.

وقال زيلينسكي، في رسالة الفيديو اليومية، مساء الجمعة: «نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب هذه».

وجدد الرئيس الأوكراني، دعواته إلى فرض حظر كامل على صادرات الطاقة الروسية واستبعاد البنوك الروسية تماما من التمويل الدولي.

وصرح بأنّ صادرات الطاقة تشكل نصيب الأسد في أرباح روسيا وتجعل قيادة موسكو تعتقد أن العالم سيتجاهل جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الروسي.

وتؤكد السلطات الأوكرانية، أنّ 52 شخصا قتلوا، وأن 109 أصيبوا في هجوم صاروخي استهدف محطة القطار في مدينة كراماتورسك بشرقي أوكرانيا، حيث كان آلاف الأشخاص ينتظرون إجلائهم.

وتقول كييف إن روسيا تتحمل المسؤولية عن الهجوم وموسكو من جانبها تنفي التورط في الهجوم.