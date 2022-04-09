دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، دول الاتحاد الأوروبي، إلى إقالة مفوض السياسية الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل على الفور، بعد أن دعا الأخير إلى حل النزاع في أوكرانيا عسكريا.

وأشار فولودين - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إلى أن واجب بوريل هو السعي إلى حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية وليس تأجيجها .

وهذا ونددت الخارجية الروسية بتصريح بوريل وقالت إن الاتحاد الأوروبي تحول من تكتل اقتصادي ضخم إلى قسم للعلاقات الاقتصادية التابع للناتو.

وفي غضون ذلك، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن تصريحات بوريل تقود إلى أفكار مؤسفة مفادها أن الاتحاد الأوروبي تتحول من اتحاد سياسي واقتصادي إلى تكتل عسكري مرادف لحلف الأطلسى.

جدير بالذكر أن تعليق فولودين جاء ردا على تصريحات بوريل في أعقاب زيارته لكييف، حيث أعرب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا.