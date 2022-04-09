 شنجهاي: بناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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شنجهاي: بناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 9:29 ص | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 9:29 ص

قالت نائبة عمدة مدينة شنجهاي الصينية تسونج مينج، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن المدينة شيدت ما يزيد على 100 مستشفى مؤقت تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بكوفيد-19.

وأشارت تسونج إلى ثمانية مستشفيات أخرى تضم أكثر من 8000 سرير في شنجهاي، وسيبدأ تشغيل المزيد من المستشفيات نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ بها في المستشفيات المخصصة والمستشفيات المؤقتة بالمدينة، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وسجلت شنجهاي 1015 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 و22609 إصابات بدون أعراض أمس الجمعة.

وتبدأ السلطات الصحية اليوم السبت تنفيذ حملة اختبار المستضد لكوفيد-19 على مستوى المدينة، مع التخطيط لإجراء جولة جديدة من اختبار الحمض النووي لكوفيد-19 لاحتواء الوباء في شنجهاي.

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