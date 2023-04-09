الأسرة الملكية البريطانية تحضر قداس عيد الفصح في قاعة وندسور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حضر ملك بريطانيا، تشارلز الثالث والملكة كاميلا وكبار أفراد الأسرة الملكية قداس كنيسة "القديس جورج" في قلعة "وندسور" وهو أول قداس، يقام يوم الأحد في عهد الملك تشارلز.

وخرجت الأسرة الملكية في أرض القلعة، مستمتعة بأشعة شمس الربيعالساطعة، قبل القداس الصباحي، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

ووصل تشارلز وكاميلا مرتدين ملابس زرقاء ملكية متطابقة، حيث أرتدى الملك بدلة والملكة فستانا طويلا.

وتبعهما دوق يورك والأميرة الملكية.

وانضم إلى أمير وأميرة ويلز، أبناءهما الثلاثة، جورج وتشارلوت ولويس.

وسار ويليام والأمير جورج جنبا إلى جنب مرتدين بذلتين بحريتين متطابقتين، بينما كانت الأميرة تشارلوت تمسك بيد والدها.