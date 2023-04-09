 السيطرة على 4 حرائق دون إصابات بالجيزة - بوابة الشروق
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السيطرة على 4 حرائق دون إصابات بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 12:50 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 12:50 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، السيطرة على 4 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 4 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل مركز طبى بالهرم، وشقة سكنية فى شارع المدرسة بكرداسة، وحريق سيارة فى شارع مسجد الصحابة بالوراق، وشقة سكنية بالدقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الأربعة، دون وقوع إصابات.

تحررت المحضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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