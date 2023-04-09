الحوثيون يؤكدون موقفهم الثابت من السلام خلال لقاء الوفدين السعودي والعُماني بصنعاء

أكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، موقف جماعته الثابت "من السلام العادل الذي ينشده الشعب اليمني".

جاء ذلك خلال استقبال الوفدين العُماني والسعودي، في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وخلال اللقاء، رحب المشاط، بالوفدين العُماني والسعودي، وفقاً لوكالة الأنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية، معبرا عن "امتنان اليمنيين لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عُمان، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام".

وقال المشاط، إن "موقفهم ثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمنى ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال".

من جانبه، وجه رئيس الوفد السعودي، الشكر لسلطنة عُمان "على دورها الهام وجهودها الكبيرة في إطار إحلال السلام، وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن".

حضر اللقاء، رئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام، وعدد من المسئولين الحوثيين.

ويوم أمس السبت، وصل الوفدان السعودي والعُماني على متن طائرتين خاصتين، إلى مطار صنعاء، في إطار جهود تجديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

ومنذ نحو تسع سنوات يشهد اليمن صراعا بين الحوثيين، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية، خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فضلا عن تسببها بمقتل وإصابة الآلاف.

ومن المتوقع الإعلان عن اتفاق مرتقب لتجديد الهدنة لمدة ستة أشهر، تمهيدا لاتفاق سياسي شامل لإنهاء الصراع في اليمن.