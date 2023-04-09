مقتل 4 أشخاص في انهيار ثلجي بجبال الألب بفرنسا

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لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيار ثلجي بجبال الألب في فرنسا بالقرب من منتجع تشامونيكس الشهير للتزلج، حسبما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد.

وقال دارمانين على تويتر، مشيرا إلى تقارير أولية، إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث.

ووفقا للوزير، لا تزال مهمة الإنقاذ جارية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أفرادا لا يزالون عالقين في الثلوج.

ووفقا لوزارة الداخلية، ضرب الانهيار الثلجي نهر أرمانسيت الثلجي بالقرب من مونت بلانك على الحدود الفرنسية الإيطالية عند حوالي الظهر (1000 بتوقيت جرينتش).

وتعد مونت بلانك، والتي تسمى مونت بيانكو بالإيطالية، أعلى قمة بجبال الألب.

وعبر دارمانين عن شكره لعمال الإنقاذ، وأرسلت وزارة الداخلية والرئيس الفرنسي بتعازيهما لأسر الضحايا.