طهران تهدد بمحاكمة الإيرانيات وإغلاق الشركات في حالة عدم مراعاة قواعد الحجاب

هدد قائد الشرطة الإيرانية بمحاكمة إيرانيات ولوح بإمكانية تعرض شركات لخطر الإغلاق في حالة عدم مراعاة القواعد الخاصة بارتداء الحجاب في البلاد، ما يصعد حملة النظام الصارمة على المعارضة الرافضة لارتداء الحجاب الإلزامي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب القانون الجديد، ستواجه النساء الإيرانيات اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة أو داخل سياراتهن محاكمات في المحاكم ويتم حجز سياراتهن، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، نقلا عن العميد أحمد رضا رادان.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وفاة مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر، والتي اعتقلتها ما يسمى بشرطة الآداب في البلاد بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة، وأثارت وفاتها أكبر موجة من الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال التقرير إن الإجراءات الجديدة ستسمح أيضا للشرطة بإغلاق أي شركة لا يلتزم موظفوها بمتطلبات الحجاب الإلزامي.

وقالت الشرطة في بيان منفصل اليوم السبت، إن الشرطة تخطط لاستخدام "كاميرات ومعدات ذكية" لتحديد وإرسال تحذيرات للنساء اللائي ينتهكن قواعد اللباس.

وشنقت السلطات أربعة أشخاص في ديسمبر ويناير على صلة بالاحتجاجات. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم في حملة النظام على المتظاهرين واعتقل آلاف آخرون.