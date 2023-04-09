ماكرون يطالب بالاستقلال الاستراتيجي لأوروبا وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا، إلى تطوير المزيد من الاستقلال الاستراتيجي كوسيلة لتجنب خطر تحويل دول الاتحاد الأوروبي إلى "تابع" في حالة حدوث أزمة عالمية مثل المواجهة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الفرنسي لصحيفة "ليز إيكو" الاقتصادية اليومية خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى الصين: "يجب أن يكون الاستقلال الاستراتيجي معركة أوروبا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ماكرون في المقابلة التي نشرت اليوم الأحد: "لا نريد الاعتماد على الآخرين في الموضوعات الحرجة"، مشيرا إلى قضايا مثل الطاقة والدفاع ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي".

وحذر ماكرون مما أسماه "الحصانة خارج الحدود الإقليمية" للدولار الأمريكي، والتي يمكن أن تجبر الشركات الأوروبية على التخلي عن التعامل مع دول ثالثة أو المخاطرة بانتهاك العقوبات.

كما قال ماكرون لصحيفة بوليتيكو: "إذا احتدمت التوترات بين القوتين العظميين، لن يكون لدينا الوقت ولا الموارد لتمويل استقلالنا الاستراتيجي وسنصبح تابعين".

وجاءت تصريحات ماكرون قبل أن تجري الصين تدريبات عسكرية حول تايوان يوم السبت، ردا على زيارة رئيسة تايوان تساي إنج وين للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتعهدت الصين بإخضاع تايوان لسيطرتها يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر.

ويؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتزعمه تساي أن تايوان دولة مستقلة.