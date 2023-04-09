كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بالقليوبية وضبط الجناة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص؛ تبين أنها لسائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة مقيم بالقاهرة وبها عيار نارى ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى) كما تم العثور على سيارة المجنى عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وفي سبيل ذلك قاما بالاتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة، ولدى وصول المجني عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها، وقبل وصولهما قاما بإجباره على التوجه لمحل البلاغ، وأطلق أحدهما عليه عيار ناري كان بحوزته فأودى بحياته، وقاما بإلقاء جثته من السيارة واستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب.

وأرشد المتهمان عن الهاتف المستولى عليه ومفتاح سيارة المجنى عليه وسلاح أبيض "سكين" وفرد محلي وطلقتين لذات العيار و3 هواتف محمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.