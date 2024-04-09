الرئيس الفلسطيني يدعو لاقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية فقط.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القرار جاء نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال في غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ونقلت الوكالة عن عباس قوله: "نسأل سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، والشفاء للجرحى، والفرج القريب للأسرى، راجين من الله أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عددا كبيرا من الضحايا بين شهداء وجرحى وحجم غير مسبوق من الدمار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 33 ألفا و360 شهيدا، و75 ألفا و993 مصابا.

وأشارت إلى وصول 153 شهيدا و60 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.