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انتقد مارسيل كولر مدرب الأهلي لاعبيه بعد التعادل مع إنبي بنتيجة 2/2، مساء الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "عابنا البطء وكثرة التمريرات الخاطئة في الشوط الأول، واستغرقنا وقت طويلا في الدخول لأجواء اللقاء بسبب حالة الإرهاق البدني".

وأشار المدرب السويسري "سجلنا هدفا في الشوط الأول وكان أمرا جيدا، وكنا أفضل نسبيا في الشوط الثاني ولكن دخل مرمانا هدف أول بدون داع ثم تقدمنا مجددا في النتيجة".

وأوضح المدير الفني للأهلي "دفعت بعدد من البدلاء بهدف تهدئة إيقاع اللعب والاستحواذ على الكرة لاستهلاك الوقت، ولكن فوجئت بلاعبين يركضون للأمام بكل تسرع ليدخل مرمانا هدفا ثانيا بدون داع في الوقت بدل الضائع".

وأكد المدرب السويسري "إنها مشكلة كبيرة أن يفكر لاعب أو اثنان في أنفسهم أكثر من الفريق".

وانتقل مارسيل كولر للحديث عن إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، قائلا "إنه مسلسل سينتهي عند ترجمة هذه الفرص ولن يتحقق ذلك إلا بالتدريب ولكن نعاني من ضيق الوقت في ظل خوض مباراة كل يومين".

وأتم كولر تصريحاته "أتحدث كثيرا مع اللاعبين بشكل نظري وعملي بتعليمات، ولكن إهدار الفرص ليست مشكلة جديدة بل كابوس أتمنى أن ينتهي".