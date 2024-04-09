البرهان: عازمون على طرد آخر متمرد وخائن من أرض السودان

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية عازمة وماضية في طريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرض السودان، وتطهير كل بقعة دنسها التمرد.

وأضاف البرهان، في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، نشرتها صفحة القوات المسلحة على فيسبوك: كل عام وأنتم وجيشكم بخير، كل عام وأنتم أكثر تلاحما وتماسكا وقوة، كل عام وسندكم ودعمكم للقوات المسلحة أقوى وأكبر، ونسال الله الكريم أن يتقبل شهداء معركة الكرامة وشهداء أبناء وطني الذين ضحوا ليكون الوطن ولنبقى نحن نستكمل مسيرة الدفاع عنه.

وتابع: "التحية لكم أبناء وطني وأنتم تنتظمون في صفوف المقاومة الشعبية في كل مكان لدحر هذا العدوان ولتطهير أرض السودان من المرتزقة والمأجورين".

وواصل: "أؤكد لكم أبناء السودان أننا عازمون وماضون سويا في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد، فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد 15 أبريل 2023 وأقولها بالصوت العالي: لا عودة لما قبل 15 أبريل 2023 ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر 2021 ولا عودة لما قبل أبريل 2019".

وواصل كلمتة: "الشعب السوداني الأبي، نستكمل الحديث بأذن الله بعد النصر في معركة الكرامة هذا النصر الذي يقترب أكثر كل يوم بفضل وحدة وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة".