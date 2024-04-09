محافظ أسيوط يسلم أجهزة عرائس لـ50 عروس من الأسر الأكثر احتياجا

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، 50 جهاز عرائس للأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية، في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك خلال الاحتفالية التي أقيميت بديوان عام المحافظة، بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ووفاء أحمد عبدالمعطي مدير إدارة التجزئة بقطاع شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومجدي عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة، وياسر العربى مدير إدارة المخازن بالمحافظة .

وبدأت الفعاليات بلقاء المحافظ للسيدات المستحقات لأجهزة العرائس، ثم سلمهم الأجهزة وسط جو من السعادة والفرحة بين الحاضرين.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر للمهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وقيادات البنك؛ وذلك لتفعيل الدور المجتمعي للبنك ومساهمتهم الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة جهود الدولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، مشيدأ بالمبادرات التي نفذها البنك بالتعاون مع المحافظة خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في الخدمات التى قدمها البنك، منها 5 آلاف كوبون لصرف مواد غذائية، و50 كوبونا لأجهزة عرائس الكوبون الواحد.

ويتضمن الكوبون أجهزة "ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز" وغيرها من المبادرات التنموية، والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الإنسانية التي تطلقها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز والمدن، وتقديم أوجه الرعاية والمساندة لهم.

كما لفت إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم التدقيق في اختيار الحالات المستحقة للأجهزة الكهربائية التي تم توزيعها اليوم من خلال اللجنة يرقم 157 لسنة 2024، وتم التأكيد على تفعيل مهام اللجنة لمراعاة الدقة في اختيار الحالات المستحقة والفحص الميداني لها لضمان أحقيتها في المشروعات والمساعدات المقدمة لها وفقًا للمعايير والضوابط التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.