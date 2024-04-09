تركيا: أكبر حزب معارض يفشل في إثبات تزوير الانتخابات رغم مزاعم عن تصويت الموتى

أخفق أكبر حزب معارض في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، في الطعن أمام أعلى سلطة انتخابية ضد نتائج الانتخابات المحلية في محافظة هاتاي جنوب شرقي البلاد.

واتهم الحزب المعارض المحافظة بقبول أصوات الموتى، وطالب بإعادة الانتخابات. لكن هيئة الانتخابات التركية رفضت الاعتراض اليوم الاثنين.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على الانتخابات المحلية في تركيا، لم يتم الانتهاء من إعلان النتائج الرسمية بسبب عدد كبير من الاعتراضات. وعانى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان من هزيمة تاريخية في التصويت وجاء في المرتبة الثانية.

وفي محافظة هاتاي، التي كان يحكمها حزب الشعب الجمهوري في السابق، أشارت النتائج الأولية إلى فوز حزب العدالة والتنمية، وإن كان بفارق ضئيل.

يشار إلى أن هاتاي كانت واحدة من أكثر المحافظات تضررا من الزلزال الذي وقع في فبراير عام 2023. وتعرضت كل من حكومة حزب الشعب الجمهوري في المحافظة والحكومة المركزية لانتقادات شديدة في أعقاب الكارثة.