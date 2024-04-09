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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا، اليوم الثلاثاء، تسارع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، بنفس المعدل الذي كان متوقعا في البداية.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1ر3% خلال الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 8ر2%.

وكان ذلك متوافقا مع البيانات الأولية المنشورة في 3 أبريل الجاري.

وجاءت الزيادة في التضخم مدفوعة بتطور أسعار الطاقة.

وتراجعت نسبة الانخفاض في أسعار الطاقة إلى 9ر2٪ في مارس الماضي من 9ر5٪ في فبراير الماضي.

وتسارع معدل التضخم الذي يستند لمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (اتش أي سي بي)،إلى 1ر3٪ من 7ر2٪ في فبراير، كما كان مقدرا سابقا.

وعلى جانب الإنفاق، أظهرت بيانات رسمية منفصلة تراجع استهلاك الأسر بنسبة 3ر0٪ شهريا في فبراير، عن الارتفاع بنسبة 5ر0٪ الذي سجله في الشهر السابق.

وكشفت البيانات عن شراء المستهلكين سلعا بشكل أقل ولكن الخدمات كانت أكثر قليلا.