محافظ المنوفية يستقبل وفد كاتدرائية العذراء مريم بقويسنا وكنيسة ماري جرجس بأشمون للتهنئة بعيد الفطر

استقبل، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد الكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا برئاسة الأب برنابا فانوس وكيل بطريرك وراعي كاتدرائية العذراء مريم، الأب جروج وديع كنيسة ماري جرجس بأشمون، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم وفد الأخوة الأقباط، أرق التهانى لمحافظ المنوفية احتفالاً بالعيد، متمنين له دوام التقدم والرقي والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر، مشيدين بالدور الحيوي الذي يقوم به المحافظ لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتقديم الدعم اللازم لهم.

فيما أعرب محافظ المنوفية عن سعادته وتقديره لوفد الكنائس، مشيرا إلى أن المناسبات والأعياد تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين أطياف الشعب المصري، مؤكدا عراقة وأصالة هذا الشعب وتقديره لقيمة المواطنة من أجل رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.