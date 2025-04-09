رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروعين باستثمارات 58 مليون دولار

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر الأساس لمشروعين جديدين بنطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" فى منطقة السخنة المتكاملة بإجمالي استثمارات 58 مليون دولار، ومساحة إجمالية قدرها 81 ألف متر ويوفر نحو 450 فرصة عمل.

حضر المراسم اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، وتجاو ليو تشينغ، الوزير المفوض التجاري بسفارة الصين بمصر، وي جين تشين، المدير العام لشركة تيدا وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة، وعدد من قيادات المطور الصناعي "تيدا-مصر"، وممثلي شركات المشروعين.

وشهد جمال الدين مراسم وضع حجر أساس شركة لإنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية، تشمل تصنيع المكونات، وخدمات التخزين الجمركي، وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يعزز تعميق تصنيع المكون المحلى لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، على مساحة 40 ألف متر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار ويوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026 ويعد من أحد المشروعات التي تسعى المنطقة لتوطينها ضمن خطة القطاعات المستهدفة.

فيما شهد جمال الدين مراسم وضع حجر أساس مشروع للجلوكوز والنشا بغرض إنشاء مصنع لإنتاج النشا المعدل والبروتين النباتي، على مساحة 41 ألف متر بالمنطقة الصناعية بالسخنة ويقام على مرحلتين، بإجمالي استثمارات 8 ملايين دولار للمرحلة الأولى، ويستهدف المشروع سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، وإنتاج بروتين نباتي بطاقة إنتاجية من 3000 إلى 5000 طن سنويًا، كما يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة ويبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

وأكد جمال الدين، أن المشروعين يمثلان حلقة جديدة في سلسلة التعاون البنّاء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، مضيفا أن اقتصادية قناة السويس تشهد نشاطًا ملحوظًا من حيث عدد المصانع التي يجري إنشائها نتيجة لجهود ترويجية متواصلة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

ولفت إلى التعاون الجاد مع شركاء النجاح من المطورين الصناعيين لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ولتنمية القطاع الصناعي في مصر، موضحا أن مشروع الجلوكوز والنشا يُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، وهو ما تعمل عليه المنطقة الاقتصادية بشكل مستمر من خلال دعمها لمشروعات الصناعات التكميلية والوسيطة التي تحقق القيمة المضافة وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.



وأشار إلى أهمية مشروعات صناعة الأجهزة المنزلية لأنها من الصناعات الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية، نظرًا لدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز فرص التصدير.

ووقع مشروعي الجلوكوز والنشا خلال الجولة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات في مصر.