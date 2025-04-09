الأحزاب الألمانية تتوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من المباحثات

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توصلت الأحزاب المحافظة ويسار الوسط الألمانية لاتفاق لتشكيل حكومة ألمانية جديدة، اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات.

ويمهد الاتفاق، الطريق أمام قيادة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

ومن المتوقع أن يصبح فريدريش ميرتس زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي المستشار المقبل لألمانيا وفقا للاتفاق؛ ليحل محل المستشار أولاف شولتس.

وأرسلت الأحزاب، دعوة لعقد مؤتمر صحفي بشأن اتفاق الائتلاف الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ويذكر أن الاتحاد المؤلف من حزبين الذين يترأسه ميرتس ظهر كأقوى قوة في الانتخابات التي أجريت في 23 فبراير الماضي.

ولجأ ميرتس، للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب يسار الوسط الذي ينتمى له شولتس لتشكيل ائتلاف بأغلبية برلمانية.

ولم تتوافر تفاصيل الاتفاق على الفور.