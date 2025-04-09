يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بعد انتهاء مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي، مما يعني ضرورة وجود فائز في المباراة، وفي حالة التعادل السلبي سيتم الاحتكام لضربات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

وتبدو مهمة الزمالك أسهل لحسم التأهل في القاهرة متسلحاً بأرضه وجماهيره أمام الفريق الجنوب أفريقي في لقاء العودة، ليواصل الأبيض رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي.

يدخل الزمالك اللقاء بصفوف شبه مكتملة باستثناء مصطفى شلبى الذى سيخضع لاختبار طبى لحسم موقفه من المشاركة، بعدما تعرض لإجهاد عضلى فى اللقاء الأخير فى جنوب إفريقيا، وأصبحت عودة الثنائى عبدالله السعيد ومحمود بنتايك مؤكدة بعد أن غاب الثنائى عن لقاء الذهاب لأسباب مختلفة.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة، اجتماع جوزيه بيسيرو، المدير الفني باللاعبين

وطالبهم بضرورة التركيز في المباراة وحسم الفوز في الوقت الأصلي للقاء دون الانتظار لركلات الترجيح.

وحرص المدرب البرتغالي على شرح بعض الجوانب الفنية والخططية للاعبين، للتدرب عليها قبل مواجهة الليلة لتطبيقها في المباراة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة المباراة ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو، كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

على الجانب الآخر يدخل الفريق الجنوب إفريقي المباراة ولديه فرصة 50%، ويكفيه التعادل الإيجابي لضمان التأهل إلى الدور التالي،أو التعادل السلبي وضمان الذهاب لركلات الترجيح أمام فريق الزمالك صاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية، وحامل لقب النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

وقال ستيف باركر المدير الفني لنادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي في تصريحات تليفزيونية قبل اللقاء: «قادرون على تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك في القاهرة، واستعدينا جيدا لمواجهة العودة، قمنا بتحسين بعض النقاط الفنية في فريقي قبل خوض اللقاء».

وأضاف: «كان الأهم لنا في لقاء الذهاب عدم تلقي أي أهداف في ملعبنا، ونجحنا في تحقيق ذلك».

وتابع: «فرص الفريقين متاحة في التأهل لنصف النهائي، نحن نعرف جيدا الفريق الذي سنواجهه، وعلينا أن نظهر مستوانا الحقيقي».